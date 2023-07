Dois feridos graves após despiste de carro contra árvore em Pegões. Helicóptero do INEM no local

Vítimas ficaram encarceradas.

Duas pessoas ficaram encarceradas, esta terça-feira, na sequência de um despiste de um carro contra uma árvore, na Estrada Nacional 10, em Pegões.O helicóptero do INEM já está no local.As vítimas encontram-se em estado grave. No local estão, também, os Bombeiros de Águas de Moura.Em atualização