Homicida foi à PJ para evitar detenção após matar ex-namorada em Lagoa

Tiago Souto tinha uma estratégia para evitar ser detido pela morte da ex-namorada Joana Nascimento, que golpeou na garganta com uma navalha, à porta do prédio onde ela vivia em Lagoa.Dias depois do crime, o jovem, de 21 anos, apresentou-se voluntariamente na GNR e dias antes da detenção - ocorrida na terça-feira- foi à PJ de Portimão, contrariando assim o perigo de fuga.