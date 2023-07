“Sonho é ser campeão”: José Fonte apresentado no Sp. Braga

Central regressa à Liga após 16 temporadas no estrangeiro.

“O sonho é ser campeão. Todos sabemos a dificuldade mas não tenho medo de dizer. Ser campeão era algo incrível”, disse na terça-feira José Fonte ao ser apresentado como reforço do Sp. Braga, depois de ter terminado contrato com os franceses do Lille.









O central, de 39 anos, assinou até 2024 no seu regresso à Liga após 16 temporadas no estrangeiro. “Estou preparado e determinado, com muita força de trabalhar e plantar a semente na nossa estrutura para que possamos estar mais perto de sermos campeões”, acrescentou o jogador, que fez formação no Sporting (não chegou à equipa principal) e passou pelo Benfica, embora tenha sido emprestado ao P. Ferreira e Est. Amadora, antes de rumar ao Crystal Palace em 2007/08.



“Estou preparado e determinado, com muita força de trabalhar e plantar a semente na nossa estrutura para que possamos estar mais perto de sermos campeões”, acrescentou o jogador, que fez formação no Sporting (não chegou à equipa principal) e passou pelo Benfica, embora tenha sido emprestado ao P. Ferreira e Est. Amadora, antes de rumar ao Crystal Palace em 2007/08.

O internacional português, que se sagrou campeão europeu em 2016, considerou ainda que o ingresso no Sp. Braga é “um passo espetacular na carreira”.





O central deixou ainda uma mensagem aos adeptos: “Podem esperar determinação e paixão, muito à imagem do meu irmão [Rui Fonte]. Vou dar o meu melhor até ao último segundo.”