Trump diz que vai ser detido

Ex-Presidente dos EUA fez pressões para que fosse admitida fraude eleitoral.





O ex-Presidente dos EUA diz ter recebido uma carta do procurador especial Jack Smith informando-o de que é um dos alvos da investigação de um grande júri.



Donald Trump afirmou na terça-feira que espera ser detido em breve no âmbito da investigação à invasão do Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, e aos seus esforços para invalidar as presidenciais de 2020 que perdeu para Joe Biden.O ex-Presidente dos EUA diz ter recebido uma carta do procurador especial Jack Smith informando-o de que é um dos alvos da investigação de um grande júri.

Numa mensagem na sua rede social Truth Social, Trump disse ter recebido um pedido para se apresentar ao grande júri e acrescentou: “Isso significa quase sempre uma detenção e acusação.”





A ser verdade, é o mais claro indício até ao momento de que Trump poderá enfrentar acusações criminais pela tentativa de impedir Biden de tomar posse como Presidente dos EUA.



Em causa, para além do seu papel na invasão do Capitólio, estão as pressões que fez junto de responsáveis estaduais e federais para que admitissem a existência de uma fraude eleitoral da qual não oferecia quaisquer provas.