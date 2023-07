Aberto inquérito judicial ao desaparecimento de Émile. Menino de dois anos não é visto há 11 dias

Procurador anunciou abertura de inquérito devido à "complexidade do caso".

O procurador de Digne-les-Bains, François Balique, anunciou que foi aberto um inquérito judicial ao desaparecimento de Émile.A "complexidade do caso" levou à abertura do inquérito, segundo o comunicado citado pela BFMTV.As autoridades francesas continuam a investigar várias hipóteses para o desaparecimento do menino de dois anos e meio. O autarca da região colocou a hipótese de rapto de parte numa primeira instância mas agora já admite ser "a única esperança" para que o menino "esteja vivo".Ao Le Figaro, François Balique confessou que a única esperança "é que ele tenha sido levado e esteja vivo". "É a última coisa que se pode esperar e já é terrível", afirmou.