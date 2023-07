Morte do rapper Tupac investigada 26 anos depois. Polícia de Las Vegas fez buscas no Nevada

Rapper morreu aos 25 anos, após ter sido atingido num tiroteio.

Tupac estava no lugar do pendura de um BMW conduzido pelo produtor de Marion 'Suge' Knight, quando um Cadillac branco estacionou ao lado da viatura e foram disparados vários tiros, quatro atingiram o cantor.

O rapper viria a morrer seis dias após o tiroteio, de insuficiência respiratória e paragem cardíaca.

Vinte seis anos depois da morte do rapper Tupac Shakur foram feitas buscas, esta segunda-feira, numa residência em Henderson, no Nevada, EUA, no âmbito de uma investigação ao homicídio do cantor, anunciaram as autoridades, na terça-feira, citadas pelo Las Vegas Review Journal."É um caso que ficou por resolver e esperamos que um dia possamos mudar isso", afirmou o tenente Jason Johansson.Tupac morreu aos 25 anos na sequência de um tiroteio, em setembro de 1996. O rapper foi baleado após um combate entre Mike Tyson e Bruce Seldon, no hotel MGM Grand, quando se encontrava dentro do carro parado num sinal vermelho.À saída do hotel, o cantor já se tinha envolvido numa luta com Orlando Anderson, conhecido membro de um gangue que também já tinha entrado em confronto com um membro da equipa da Death Row Records de Tupac.