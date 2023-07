Traficantes misturam cocaína com substância cancerígena para aumentarem lucros

Fenacetina é um analgésico, que foi retirado do mercado pela Organização Mundial de Saúde por ser altamente cancerígeno.

Os toxicodependentes estão a usar cocaína traçada com fenacetina, uma substância de corte mais barata e altamente cancerígena. Os consumidores chamam-lhe a droga 'Euromilhões', já que a mistura da cocaína e da fenacetina aumenta bastante o lucro dos traficantes.Segundo o Jornal de Notícias, a Arrimo, associação que apoia os toxicodependentes na zona do Porto, já identificou, desde 2020, três casos de cancro entre os consumidores. Duas destas pessoas acabaram por morrer.A fenacetina é um analgésico, que foi retirado do mercado pela Organização Mundial de Saúde por ser altamente cancerígeno. Os traficantes misturam a substância com a droga, conseguindo multiplicar quantidade de estupefaciente inicial. Assim conseguem aumentar o lucro.Os consumidores garantem que o 'Eumilhões' é muito forte e que arranha a garganta. António, um toxicodependente, vai mais longe e alega que "o pessoal fica atrofiado". O homem, de 53 anos, recorda que a cocaína o costumava deixar "mais concentrado e mais inteligente". Já o 'Euromilhões' deixa-o "com sono".Outra consumidora, Ana, afirma que o feito do 'Eumilhões' "não presta, dura pouco". Ana garante ainda que só pelo olhar consegue perceber se a droga tem ou não fenacetina. "Se o cubo de crack brilhar tem", afirmou Ana.