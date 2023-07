Altice abre investigação interna em Portugal e suspende "vários gestores e funcionários”

Em comunicado, a Altice International anunciou a suspensão de “vários representantes legais, gestores e trabalhadores" em Portugal no âmbito das investigações que decorrem na Operação Picoas.

O grupo Altice garante que está a cooperar com as autoridades portuguesas na investigação do Ministério Público (MP) e anuncia, em comunicado, que abriu "uma investigação interna em Portugal e em outras jurisdições".A Altice Internacional diz ainda ter conhecimento "que a Altice Portugal foi, supostamente, vítima de fraude como resultado de práticas prejudiciais e má conduta de certos indivíduos e entidades externas".No texto, o grupo reforça ainda que está a "trabalhar ativamente para proteger os interesses do grupo e de todos os acionistas". Por isso, refere, "a Altice Internacional e as duas filiais colocaram vários representantes legais, gestores e funcionários importantes em Portugal e exterior de licença enquanto a investigação está em curso".Apesar desta investigação, o grupo assegura que continua o trabalho normal e que pretende desempenhar o seu negócio "com a maior integridade e com os melhores interesses dos acionistas em mente".