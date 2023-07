Altice Portugal altera conselho de administração

Remodelação nos cargos surge depois do Grupo Altice ter sido alvo de buscas no âmbito de uma investigação em curso.





de uma investigação em curso dirigida a indivíduos e entidades externas à empresa. A empresa assegura que "está a cooperar com as autoridades portuguesas", através de um comunicado. "A Altice Portugal continua a realizar a sua atividade de forma normal e continuará a conduzir o seu negócio com a maior integridade", acrescentou a empresa. A empresa assegura que "está a cooperar com as autoridades portuguesas", através de um comunicado. "A Altice Portugal continua a realizar a sua atividade de forma normal e continuará a conduzir o seu negócio com a maior integridade", acrescentou a empresa.

A Altice Portugal alterou o conselho de administração da empresa. Ana Figueiredo será a Presidente do Conselho de Administração e Natacha Marty será Vogal do Conselho de Administração.As alterações surgem depois do Grupo Altice ter sido alvo de buscas no âmbito