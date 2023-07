António Prates garantiu que a quinta "foi vendida há seis meses" e nega que tenham sido abandonados animais.

Dezenas de cães abandonados encontrados em antiga quinta de cavaleiro tauromáquico em Vendas Novas

Dezenas de cães foram abandonados na Quinta Prates, em Vendas Novas, que foi propriedade do cavaleiro tauromáquico António Prates e seu pai, o ex-cavaleiro José Prates, acusa o grupo IRA – Intervenção e Resgate Animal.O novo proprietário garantiu ao IRA que encontrou cerca de 50 animais ao abandono e também uma pessoa oriunda do Bangladesh em condições desumanas.Num vídeo publicado nas redes sociais, um elemento do IRA relata que encontrou sete cães abandonados e diz que está à espera da GNR.O cavaleiro António Prates garantiu aoque a quinta "foi vendida há seis meses" e nega que tenham sido abandonados animais.O caso faz recordar outro ocorrido com João Moura, cavaleiro tauromáquico que em 2020 abandonou 18 galgos subnutridos na sua propriedade em Monforte e vai ser julgado em setembro por maus tratos a animais.