Tubarão avistado na praia da Baía em Espinho

Animal provocou a curiosidade de dezenas de banhistas.

Um tubarão provocou a curiosidade de dezenas de banhistas na praia da Baía em Espinho. O animal marinho aproximou-se do areal, fez algumas voltas e voltou para águas profundas.



As pessoas mostraram-se surpreendidas com o à vontade do tubarão.