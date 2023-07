Onze detidos por agressões no Grande Porto

Ficaram todos proibidos de contactarem as vítimas, mas sete dos suspeitos vão ser vigiados de forma eletrónica.

No espaço de apenas quatro dias, a PSP deteve no Grande Porto dez homens e uma mulher por violência doméstica.



