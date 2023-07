Transmissão de jogo entre FC Porto e Portimonense vetada

No vídeo é audível uma pessoa ao telefone: "Doutor, isto já estava programado... Não sei quem passa os links."

O jogo do FC Porto com o Portimonense à porta fechada teve os primeiros 17 minutos expostos no YouTube. Osabe que a transmissão era para ser feita num link fechado para Theodoro Fonseca, acionista da SAD do clube algarvio, ver o jogo no Japão.No vídeo é audível uma pessoa ao telefone: "Doutor, isto já estava programado... Não sei quem passa os links. Não posso desligar pelo telemóvel."A transmissão foi interrompida de imediato. O doutor seria Edgar Vilaça, administrador financeiro do Portimonense. Os dragões venceram 2-0 (marcaram Baró e Gonçalo Borges).