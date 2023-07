Três polícias detidos por suspeitas de tráfico de droga, prevaricação e peculato no Porto

PSP realizou três buscas domiciliárias no cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito.

Três polícias foram detidos esta manhã pela PSP, por suspeitas de tráfico de droga, peculato e prevaricação.

A PSP realizou três buscas domiciliárias no cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito. Os três polícias exercem funções no Comando da PSP do Porto.

