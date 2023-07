Jovem morre após despiste do carro em que seguia em Almodôvar

Vítima ficou encarcerada.

Um jovem de 23 anos morreu esta quinta-feira vítima do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Nacional (EN) 2, no concelho de Almodôvar, distrito de Beja, informaram fontes da Proteção Civil e da GNR. A vítima ficou encarcerada e o óbito foi declarado no local.