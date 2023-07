Homem morto no nó da A13 em Miranda do Corvo estava "completamente esfaqueado"

Corpo foi encontrado com sinais de violência.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso de um homem, entre os 40 e os 50 anos, encontrado morto, com sinais de violência, ao início da manhã desta quinta-feira, junto ao nó da autoestrada 13 em Miranda do Corvo, distrito de Coimbra.Ao que oapurou o homem foi encontrado junto a um terreno de descargas de terras. Estava "completamente esfaqueado" é a expressão que descreveram aoOs golpes terão sido feitos com uma arma branca na zona do rosto, abdómen e peito.

Sem revelar mais pormenores, fonte da Diretoria do Centro da PJ confirmou à agência Lusa que o corpo do homem foi encontrado naquele local esta quinta-feira de manhã, estando em curso uma investigação.

Já fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra apenas adiantou que o alerta chegou àquela entidade às 07h39, via Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).