Governo prolonga cabaz do IVA Zero até ao final do ano

Executivo está ainda a analisar a possibilidade de inscrever o cabaz do IVA zero no Orçamento de Estado para 2024.

O Governo vai prolongar a medida do cabaz com IVA zero até ao final do ano, avança esta quinta-feira o Público.A medida do cabaz de produtos isentos do pagamento de IVA, composto por 46 alimentos, entrou em vigor a 18 de abril e estava inicialmente previsto que se manteria até 31 de outubro. A medida está a refletir-se numa redução de preços, pelo que o Governo está ainda a analisar a possibilidade de inscrever o cabaz do IVA zero no Orçamento de Estado para 2024.

O ministério da Economia e do Mar classificou o balanço dos três primeiros meses da medida como "muito positivo", referindo ainda que o cabaz do IVA zero "foi um dos fatores que contribuíram para a tendência da descida da taxa de inflação em Portugal".

A medida do IVA zero foi adotada em Portugal devido ao agravamento do custo de vida causado pela subida da taxa de inflação.