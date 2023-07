Estrela do YouTube Annabelle Ham morre aos 22 anos

Jovem tinha desaparecido numa despedida de solteira e a irmã deu o alerta nas redes sociais.

A estrela do YouTube e do Instagram, Annabelle Ham, morreu aos 22 anos. A família partilhou uma mensagem nas redes sociais onde explica que a influencer sofreu um ataque epilético fatal."Ela lutou contra a doença durante muito tempo e queria aumentar a consciencialização sobre o tema, o que faremos em sua homenagem", escreveu a família recordando a jovem "linda e inspiradora".Segundo o Daily Mail, Annabelle Ham esteve numa despedida de solteira no Alabama quando desapareceu. Uma das irmãs recorreu às redes sociais para comunicar o desaparecimento e pedir ajuda.Posteriormente, a polícia de Fairhope publicou um comunicado onde dá conta de que a estrela do YouTube tinha sido encontrado morta.Annabelle criou um canal de YouTube em 2014 com mais de 77 mil subscritores e tornou-se famosa no Instagram onde tem mais de 78 mil seguidores