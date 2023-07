Roupa e malas contrafeitas apreendidas na feira de Barroselas em Viana do Castelo

Homem de 53 anos foi detido.

Cinquenta artigos, entre roupa e malas, foram apreendidos pela GNR, numa banca da feira semanal de Barroselas, em Viana do Castelo, esta quarta-feira.A operação aconteceu no âmbito de uma ação de fiscalização que visou o combate à contrafação. Segundo a GNR, em comunicado, foi identificado um homem, de 53 anos, por venda de artigos contrafeitos e apreendidas 28 peças de vestuário e 22 malas de senhora, num valor estimado de mil euros.O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo. Segundo a Guarda Nacional Republicana, o objetivo principal deste tipo de ações é garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos.