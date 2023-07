Portuguesa em paragem cardiorrespiratória após mistura de álcool com drogas salva pela polícia de Madrid

Mulher foi reanimada com o desfibrilador portátil que os agentes tinham no carro de patrulha.

Polícia de Madrid

Uma portuguesa, de 48 anos, que passava férias em Madrid, Espanha, foi salva por dois polícias depois de entrar em paragem cardiorrespiratória devido ao consumo de drogas sintéticas e ingestão de álcool.Segundo o jornal El Mundo, a mulher foi reanimada graças ao desfibrilador portátil que os agentes tinham no carro de patrulha.O caso ocorreu na passada quinta-feira, dia 13 de julho, por volta das 6h20 da manhã. Um jovem, também português, correu em direção aos polícias e reportou a situação. Este referiu que uma amiga estava sem respirar no seu apartamento.Assim que chegaram ao local, os agentes colocaram a mulher no chão e iniciaram a reanimação cardiopulmonar de emergência, uma vez que esta estava inconsciente sem pulso e sem respiração.Após as manobras de reanimação, a portuguesa foi levada ao Hospital Fundación Jiménez Díaz.Os profissionais médicos, que foram mobilizados ao local, elogiaram a ação dos agentes da polícia e o seu conhecimento em primeiros socorros.