Homem sovado por tirar fotos a criança em Coruche

Suspeito, de nacionalidade romena, foi entregue à GNR e os pais da criança apresentaram queixa.

Um homem com cerca de 40 anos foi agredido por populares que o apanharam a tirar fotos com o telemóvel a uma menina durante as festas das Tasquinhas de Santana do Mato, Coruche.



O suspeito, de nacionalidade romena, foi entregue à GNR e os pais da criança apresentaram queixa, o que levou à apreensão do telemóvel para perícias. Foi identificado e libertado.