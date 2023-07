Trio sequestra e ameaça com arma de fogo estrangeiro em Lisboa

Vítima foi coagida a pagar uma dívida que tinha a uma empresa de exploração e transformação de pedras naturais.

Três homens foram detidos, em Lisboa, por serem suspeitos de sequestrar e tentarem extorquir um estrangeiro, de 57 anos.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, o trio "a coberto de uma empresa de recuperação de créditos" atraiu e sequestrou a vítima, ameaçando-a com uma arma de fogo, e coagiram-na a pagar uma dívida que tinha para com uma empresa de exploração e transformação de pedras naturais.

A investigação, que foi iniciada em fevereiro de 2022, identificou ainda o gerente da empresa que pretendia cobrar a dívida. O gerente, que foi constituído arguido, contratou os detidos e prometeu-lhes uma "percentagem considerável" do valor que seria cobrado à vítima.

Dois detidos foram presentes a interrogatório judicial, tendo ficado obrigados a apresentações semanais às autoridades e proibição de contactos. O terceiro acabou por ser levado para o Estabelecimento Prisional de Caldas da Rainha, para cumprir uma pena de 3 anos e 4 meses de prisão, a que havia sido condenado noutro processo pela prática dos crimes de abuso de confiança e falsificação de documentos.