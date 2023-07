Guarda-redes do PSG e mulher amarrados durante assalto em casa em Paris

Assaltantes fugiram com uma quantia estimada em cerca de 500 mil euros.

O guarda-redes italiano do Paris Saint-Germain (PSG), Gianluigi Donnarumma, de 24 anos, e a companheira foram amarrados e roubados em casa na noite desta quinta-feira, em Paris. Vários homens invadiram a casa do guarda-redes e fugiram com uma quantia estimada em cerca de 500 mil euros.De acordo com o site Actu17, o futebolista e a mulher conseguiram depois refugiar-se num hotel de luxo, não muito longe da casa, por volta das 3h20. Os funcionários do hotel alertaram a polícia e as vítimas foram levadas para o hospital.Segundo a mesma fonte, o porteiro do edifício do jogador também foi amarrado.A polícia judiciária de Paris está a investigar o caso.