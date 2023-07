Pione Sisto sente-se "inspirado" pelo Reino do Pineal e diz que o mundo precisa de mais organizações como esta

Pione Sisto, dono do terreno onde se encontra instalada a seita Reino do Pineal, em Oliveira do Hospital, disse esta quinta-feira que o mundo precisa de mais organizações deste género.O jogador do Midtylland fez uma publicação no Instagram, onde afirmou que vai "continuar a apoiar" os esforços da seita "da maneira que puder", enquanto a mesma "continuar a viver de forma legal e pacífica".

"Eu sou financiador da Fundação Pineal porque me sinto inspirado pela sua filosofia, ideais, princípios e modo de vida escolhido", refere.