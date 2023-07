Morte de homem encontrado junto à A13 encomendada por mulher com quem mantinha relação

Joana é casada, mas vivia um relacionamento com João Reis. Um homem foi detido e outro continua em fuga.

Uma mulher, Joana, foi detida por ter encomendado a morte de João Ramos, o homem encontrado morto esta quinta-feira junto ao nó da A13, em Miranda do Corvo.



Um homem foi também detido, por ser suspeito do homicídio, e outro encontra-se em fuga. Estes homens, de nacionalidade estrangeira, viviam num quarto alugado em Penela e frequentavam a pastelaria onde Joana trabalhava.





Ao que oapurou, Joana e a vítima mantinham uma relação extraconjugal e na origem da morte estará uma divída. Joana terá acompanhado João na viagem de Penela até Lamas.A mãe de Joana não tinha ideia que a filha tinha um caso extraconjugal. Os cidadãos da zona relatam a mulher como "uma rapariga muito simpática".

O corpo de João Ramos, mecânico com mais de 50 anos, foi encontrado num terreno de descarga de entulho.

O cadáver apresentava sinais de grande violência, com diversos golpes profundos na zona do rosto, peito e abdómen. Foi um trabalhador das obras da autoestrada, quando se preparava para entrar ao serviço, que se deparou com o corpo e ficou em choque com o cenário de extrema violência.