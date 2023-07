Pinto Moreira proibido de contactar arguidos e testemunhas da operação Vortex

Aplicação de uma caução de 200 mil euros não vai ser concretizada.

Já são conhecidas as medidas de coação aplicadas ao deputado do PSD Pinto Moreira. O ex-autarca espinhense ficou sujeito à obrigação de não contactar os demais arguidos da operação Vórtex e de todas as testemunhas do processo. Pinto Moreira não poderá, ainda, e contactar nenhum funcionário da câmara de Espinho. A aplicação de uma caução de 200 mil euros não vai ser, por isso, concretizada.O ex-presidente da câmara de Espinho foi ouvido, durante toda esta sexta-feira, pelo tribunal de instrução criminal do Porto, para aplicação de eventuais medidas de coação, no âmbito do processo Vórtex, relacionado com corrupção na Câmara de Espinho.O ex-autarca foi constituído arguido no âmbito da Operação Vórtex após ter sido ouvido a 24 de março no Tribunal de Instrução Criminal do Porto por procuradores do Ministério Público (MP). Na altura, Pinto Moreira ficou apenas com Termo de Identidade e Residência, mas o MP pediu que sejam aplicadas ao arguido as medidas de coação de obrigação de prestação de uma caução de 200 mil euros e proibição de contactos com outros arguidos e testemunhas, bem como autarcas e funcionários do município.