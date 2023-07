Homem parte vidros e causa distúrbios em loja do cidadão em Vila Nova de Gaia

Motivos da confusão ainda estão a ser apurados.

Um homem provocou distúrbios, na tarde desta sexta-feira, na Loja do Cidadão, em Vila Nova de Gaia.Ao que oconseguiu apurar, tudo aconteceu a meio da tarde, quando o indivíduo entrou no estabelecimento e, sem razão aparente, começou a partir os vidros e outro material, causando grande aparato.Os primeiros a chegar ao local foram os elementos da Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia, que tomaram conta da ocorrência.A PSP também está no local. As causas dos distúrbios ainda estão a ser apuradas.