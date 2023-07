Dois jovens mortos em colisão entre carros no IC6 em Arganil

Há ainda dois feridos graves a registar do acidente.

Dois mortos, de 20 e 21 anos, e o mesmo número de feridos graves, de 21 e 47 anos, resultaram de uma violenta colisão frontal ocorrida esta sexta-feira, ao final da tarde, no IC6, em São Martinho da Cortiça, no concelho de Arganil.As duas vítimas mortais, que viajavam no mesmo veículo, são dois rapazes que estudavam em Oliveira do Hospital. Os feridos graves, também do sexo masculino, seguiam na outra viatura envolvida no acidente."Tivemos de proceder a manobras de desencarceramento para efetuar a extração das vítimas mortais, o que demorou cerca de 15 minutos", referiu Fernando Gonçalves, comandante dos bombeiros de Arganil.Os óbitos foram declarados no local pelo médico do INEM, que ativou a equipa de psicólogos para apoiar os familiares das vítimas.A colisão frontal, ocorrida às 19h04, aconteceu numa zona de curva.Nas operações de socorro estiveram envolvidos 20 operacionais dos bombeiros de Arganil e Côja, o INEM e a GNR, que investiga a causa do acidente. Durante as operações, o IC6 esteve cortado nos dois sentidos.