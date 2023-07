Identificado grupo de jovens que realizou assaltos com agressões na zona do Tamariz

"Alguns dos objetos furtados foram apreendidos e entregues aos legítimos proprietários", informou a PSP.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou um grupo constituído por mais de dez adolescentes que tem levado uma vaga de assaltos com agressões que tem tido por alvo jovens , na zona do Tamariz, no Estoril."Alguns dos objetos furtados foram apreendidos e entregues aos legítimos proprietários", informou a PSP aoOs ataques têm acontecido nos túneis de acesso ou já no paredão do Tamariz. A PSP já está a investigar e foi obrigada a reforçar o efetivo para travar novos ataques."Informamos, ainda, que solicitámos a um grupo de pais que sensibilizem os pais cujos filhos tivessem sido vítimas, para denúncia das situações às autoridades, para se desenvolvam as necessárias diligências investigatória", pode ler-se na nota da PSP.