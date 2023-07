Membros pagam até 30 mil euros para viver na seita de Oliveira do Hospital

Portuguesa revela jogos de manipulação no ‘Reino do Pineal’. Líder alicia membros a investir o dinheiro e a praticar poligamia.

Ana Sofia foi uma das duas portuguesas que viveram na seita do ‘Reino do Pineal’, em Oliveira do Hospital, onde esteve durante nove meses, até 2021.Saiba mais no Correio da Manhã.