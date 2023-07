Messi estreia-se pelo Inter Miami e marca golo de vitória contra o Cruz Azul

"Foi um jogo muito bom da nossa parte. A verdade é que queríamos começar assim, dando uma vitória a estas pessoas", disse o jogador.

O futebolista internacional argentino Lionel Messi estreou-se na sexta-feira pelo Inter Miami, marcando, de livre direto, já em período de descontos, o golo da vitória contra os mexicanos do Cruz Azul.

Messi, que começou no banco, entrou para o lugar de Benjamin Cremaschi, na segunda parte, aos 54 minutos do embate que teve lugar no Estádio DRV PNK, em Fort Laudardale, casa emprestada do Inter Miami, e que terminou com uma vitória do clube norte-americano por 2-1.

Depois de Robert Taylor ter marcado aos 44 minutos, pelo Inter Miami, e os mexicanos terem empatado no segundo tempo, aos 65, com um tento de Uriel Antuna, Messi fechou o marcador aos 90+4 minutos, com um golo que resultou da cobrança de uma falta.

"Foi um jogo muito bom da nossa parte. A verdade é que queríamos começar assim, dando uma vitória a estas pessoas. Obrigado a todos os que estiveram presentes hoje. Sabíamos que era importante começar este campeonato a vencer e felizmente conseguimos fazê-lo no final", disse Messi, em declarações à Apple TV+, após a partida, presenciada por cerca de 21.000 espetadores.

Por seu lado, o treinador Tata Martino, também argentino, estava, obviamente, satisfeito: "É um filme que já vimos antes. É comum para ele. Pareceu absolutamente normal, mas não é... estamos a falar do GOAT (melhor de todos os tempos)".

Com a braçadeira de capitão e o número 10 nas costas, o antigo jogador do Paris Saint-Germain e do FC Barcelona, de 36 anos, entrou em campo ao mesmo tempo que o espanhol Sergio Busquets, outro reforço do Inter Miami.

Enquanto aquecia durante o intervalo, o avançado argentino ouviu o seu nome ser entoado repetidamente nas bancadas, aproximando-se do quarto árbitro com um sorriso antes de finalmente se estrear pelos norte-americanos.

A nova equipa de Messi recebeu o Cruz Azul na jornada que deu início à Leagues Cup, um novo torneio em que competem todas as equipas da Major League Soccer (MLS), o principal campeonato de futebol dos Estados Unidos, e da Liga MX, primeira divisão mexicana de futebol.

O Inter Miami encara a Leagues Cup com a urgência de corrigir a sua trajetória, já que está em último na MLS East (Conferência Leste), com apenas 18 pontos em 22 jogos, acumulando 11 jogos sem vencer (três empates e oito derrotas).

Destaque, nas bancadas, para presenças como a do basquetebolista LeBron James, dos Los Angeles Lakers, da tenista Serena Williams ou da influenciadora Kim Kardashian.