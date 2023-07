Ex-toureiro português alvo de assassinato a tiro encomendado na Colômbia

Rui Alexandre foi morto em Bogotá com disparos de pistolas com silenciador.

O português assassinado a tiro em Bogotá, na Colômbia, quarta-feira à noite, é um cavaleiro tauromáquico retirado e foi executado num golpe direcionado ao amigo venezuelano com quem estava e que também foi morto.Rui Alexandre Layme, que vivia na Colômbia, saía de um evento com a outra vítima quando surgiram dois homens de moto, que os executaram.A inexistência de assalto e o uso de silenciador nas armas levam a polícia na pista de um assassinato encomendado: a empresa do venezuelano foi recentemente envolvida na apreensão de 4 toneladas de cocaína num navio com 1750 vacas, da Colômbia para o Líbano.Rui Alexandre fez alternativa em 2003 apadrinhado por Rui Salvador. Teve uma relação de 14 anos com a cavaleira Sónia Matias.