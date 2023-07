Rui Rio não abriu porta à PJ porque dorme com tampões

Rui Rio não ouviu a campainha quando os inspetores da PJ lhe bateram à porta com um mandado de busca porque estava a dormir com tampões nos ouvidos.Segundo o jornal ‘Observador’, a filha do ex-presidente do PSD ouviu a campainha às 9h, mas não atendeu porque nunca abre a porta a estranhos. Já a mulher de Rui Rio saiu de casa sem que os inspetores a reconhecessem, mas não explicou porque não lhes abriu a porta.

Foram estas as justificações para a PJ ter sido obrigada a esperar três horas para entrar.