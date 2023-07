Cadáver de homem encontrado dentro de um carro na Quinta do Conde

Corpo estava em elevado estado de decomposição.

O cadáver de um homem foi encontrado, em elevado estado de decomposição, pelas 10h15 deste sábado, no interior de uma viatura parada num lote de terreno, na Quinta do Conde, concelho de Sesimbra. A GNR está no local.

Os bombeiros de Sesimbra foram mobilizados, às 10h22, e deslocaram ao local seis operacionais. Uma equipa médica do INEM confirmou o óbito.

As autoridades policiais estão a investigar as circunstâncias.