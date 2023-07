Mário André Macedo candidato a bastonário da Ordem dos Enfermeiros

Especialista em saúde infantil e pediátrica é o principal rosto do Movimento Enfermeiros Unidos.

O especialista em saúde infantil e pediátrica Mário André Macedo anunciou este sábado a sua candidatura a bastonário da Ordem dos Enfermeiros, cargo ocupado por Ana Rita Cavaco, impedida de se recandidatar por ter atingido o limite de mandatos.

O anúncio da candidatura do enfermeiro Mário André Macedo, em Leiria, acontece dois meses depois de um dos vice-presidentes da Ordem, Luís Filipe Barreira, ter anunciado a sua candidatura às eleições de novembro.

Mário André Macedo, 39 anos, é o principal rosto do Movimento Enfermeiros Unidos, que promove este sábado um encontro em Leiria entre enfermeiros de várias especialidades e que divulgou em comunicado a sua candidatura.

No discurso de apresentação da candidatura, citado em comunicado, o enfermeiro, que trabalha na urgência pediátrica do hospital Amadora-Sintra, pediu mudança, considerando "inconcebível que o maior grupo profissional da saúde não tenha uma palavra a dizer sobre as políticas do setor".

Segundo o candidato a bastonário da Ordem dos Enfermeiros, "a enfermagem continua a ser encarada como uma despesa e não como um investimento, como uma forma de melhorar o acesso a cuidados de saúde de qualidade".

De acordo com o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, criada em 1998, os titulares e membros dos órgãos são eleitos para mandatos com a duração de quatro anos e não podem assumir mais de dois mandatos consecutivos.

A atual bastonária, Ana Rita Cavaco, tomou posse pela primeira vez em 30 de janeiro de 2016, sendo reeleita em 2019.