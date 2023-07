Prisão preventiva para os polícias acusados de 'comprarem' informações com droga

Forneciam droga a consumidores em troca de informações sobre identidade dos traficantes.

Ficaram em prisão preventiva os três polícias da Brigada de Fiscalização Policial (BFP) da PSP do Comando do Porto acusados de fornecer droga a consumidores em troca de informações sobre identidade dos traficantes.





Suspeita-se que os agentes, que exerciam funções à civil e têm entre 40 e 50 anos, ficavam com parte do dinheiro apreendido nas fiscalizações e com droga. Usavam depois o estupefaciente para facultar a consumidores em troca de informações sobre a identidade e o paradeiro dos grandes traficantes. Foram detidos na quinta-feira pela PSP.