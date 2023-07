Prisão preventiva para mulher que mandou matar amante e amigo que cometeu homicídio

Detidos ficaram em silêncio perante a acusação.

Joana e a vítima mantinham uma relação extraconjugal e na origem da morte estará uma dívida. Joana terá acompanhado João na viagem de Penela até Lamas e assistido ao crime. A mulher encomendou a morte de João Ramos a dois amigos.

Joana Batista, que mandou matar o amante, João Ramos, e o amigo que cometeu o homicídio, em Miranda do Corvo, ficaram este sábado em prisão preventiva. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em silêncio perante a acusação.Há ainda um terceiro suspeito que continua em fuga.

O corpo de João Ramos, mecânico com mais de 50 anos, foi encontrado, esta quinta-feira, num terreno de descarga de entulho.

O cadáver apresentava sinais de grande violência, com diversos golpes profundos na zona do rosto, peito e abdómen. Foi um trabalhador das obras da autoestrada, que se preparava para entrar ao serviço, que se deparou com o corpo e ficou em choque com o cenário de extrema violência.