Homem de 60 anos morre após violenta colisão entre uma carrinha de transporte de passageiros e um camião em Águeda

Um homem, com cerca de 60 anos, morreu, esta tarde de sábado, na sequência de uma violenta colisão entre uma carrinha de transporte de passageiros e um camião, em Águeda.A viatura ligeira saiu da estrada e caiu numa ribanceira. Neste mesmo acidente, há ainda a registar um ferido grave e um ligeiro.O alerta foi dado cerca das 16h00, para os bombeiros de Albergaria-a-Velha, para um acidente rodoviário, na A25, sentido Aveiro-Viseu, na zona entre Valongo do Vouga e Talhadas, já no concelho de Sever de Vouga.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro e a ambulância de suporte imediato de vida também foram acionadas.Por causa da dificuldade no resgate das vítimas, foi mobilizada uma equipa de resgate em grande ângulo dos bombeiros de Albergaria-a-Velha.A GNR está no local. A via está cortada no sentido Aveiro-Viseu.