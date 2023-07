Jovem de 20 anos detido por ser suspeito de balear uma pessoa no parque de estacionamento da discoteca Barrio Latino em Lisboa

Suspeito pôs-se em fuga acabando por ser intercetado algum tempo depois pela PSP.

Um jovem de 20 anos foi detido, na madrugada deste sábado, por suspeita de balear uma pessoa e por posse de arma proibida no parque de estacionamento da discoteca Barrio latino, em Lisboa, pela PSP.O alerta foi dado às 06h30 depois de relatos depois de um disparo.À chegada ao local, as autoridades depararam-se com um grupo de varias pessoas que se envolveram numa rixa que fez pelo menos um ferido com varias escuriaçoes.Ao que oapurou o jovem pôs-se em fuga acabando por ser intercetado algum tempo depois.O suspeito foi detido e a arma de fogo foi apreendida.