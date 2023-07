Futuro de Domingos Soares de Oliveira no Benfica em banho-maria

Rui Costa resiste a pressões de membros dos órgãos sociais e adia acordo de rescisão com o administrador da SAD.

O futuro de Domingos Soares de Oliveira no Benfica está em banho-maria, porque Rui Costa ainda não definiu o 'timing' da saída. Há muito que uma corrente maioritária dos órgãos sociais do clube reclama a cabeça do administrador da SAD. O presidente da direção tem resistido a essas pressões, porque reconhece os méritos de Soares de Oliveira. No entanto, Rui Costa aceita que é insustentável a longo prazo manter uma figura que suscita divisões internas.