Portugal na máxima força para o Mundial de futebol feminino

Todas as jogadoras treinaram na sexta-feira. Comitiva tem uma viagem de avião de quase duas horas.





Ana Borges, que no dia anterior fizera gestão de esforço, juntou-se às colegas, enquanto Kika Nazareth voltou a participar nos trabalhos sem limitações.



À medida que se aproxima a estreia no Campeonato do Mundo de futebol feminino, a seleção nacional já contou com as 25 convocadas no treino de sexta-feira.Ana Borges, que no dia anterior fizera gestão de esforço, juntou-se às colegas, enquanto Kika Nazareth voltou a participar nos trabalhos sem limitações.

Para esta madrugada, a comitiva portuguesa tinha prevista a viagem de avião de quase duas horas entre Auckland, capital da Nova Zelândia, e Dunedin. É na cidade na ilha Sul neozelandesa que este domingo, pelas 19h30 locais (8h30 em Lisboa), Portugal faz a sua estreia num Mundial feminino.



O jogo frente aos Países Baixos será arbitrado pela ucraniana Kateryna Monzul. Vietname (27/07) e Estados Unidos (01/08) são os outros adversários no Grupo E.





As holandesas, campeãs europeias em 2017, têm vantagem no confronto direto (sete vitórias, um empate e uma derrota em nove jogos, com 24 golos marcados e nove sofridos), mas vivem momentos conturbados.



“Quando chegámos na quarta-feira pensei ‘O que é isto? Não vamos treinar aqui...’. Levantámos preocupações relativamente ao campo de críquete... Prometeram-nos outra coisa e estamos desapontados e irritados. Não estamos satisfeitos”, afirmou o selecionador holandês, Andries Jonker, que está alarmado com o risco de lesões.