PSP de folga agarra assaltante na Guarda

Ladrão foi apanhado e detido.

Um agente da PSP de folga deteve, na Guarda, um homem de 56 anos que tinha acabado de cometer um roubo por esticão contra uma mulher. Tudo se passou na quinta-feira à tarde. A vítima gritou e o polícia - que presta serviço em Porto Salvo (Oeiras) - deixou a esplanada onde estava com a mulher (grávida) e correu atrás do assaltante.



Este, ao ver-se perseguido, acabou por largar a mala da mulher mas foi mesmo assim apanhado e detido. A vítima foi auxiliada pelo casal e o ladrão entregue a PSP de serviço. Mas, presente a tribunal, ficou em liberdade com apresentações.