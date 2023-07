João Gomes Cravinho inicia na segunda-feira visita oficial ao sudeste asiático

Encontro servirá para discutir a intensificação das relações económicas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros inicia na segunda-feira uma visita oficial ao sudeste asiático, com passagem pela Indonésia, Timor-Leste e Filipinas para discutir a intensificação das relações económicas.

João Gomes Cravinho chega a Jacarta, Indonésia, na segunda-feira, onde tem agendada uma reunião com a sua homóloga, Retno Marsudi, em que deverão debater as relações económicas entre os dois país, no contexto da recente criação de uma Câmara de Comércio, e as expectativas para uma missão empresarial.

Em comunicado, o ministério refere que o encontro servirá também para discutir a adesão de Timor-Leste à Associação de Nações do Sudeste Asiático, atualmente presidida pela Indonésia, bem como outros temas da atualidade internacional, como as consequências da guerra na Ucrânia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros segue depois para Timor-Leste, para acompanhar o primeiro-ministro, António Costa, em visita oficial em Dili.

Na terça-feira, estão previstos encontros com o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, e outras autoridades do país.

No dia seguinte, João Gomes Cravinho é recebido pelo seu homólogo, Benedito Freitas, num encontro para discutir o aprofundamento das relações entre os dois países, designadamente nos domínios económicos, da mobilidade, desenvolvimento sustentável e nas respostas aos desafios globais.

A visita do ministro dos Negócios Estrangeiros ao sudeste asiático termina com dois dias nas Filipinas. Está agendada, para quinta-feira, uma reunião com o ministro da Energia, Rafael Lotilla, e no dia seguinte o governante português será recebido pelo homólogo filipino, Enrique Manalo, para debater o papel das Filipinas como coordenador das relações entre a União Europeia e a ASEAN.

Será a primeira que um chefe da diplomacia portuguesa se desloca àquele país para uma visita bilateral, em que estarão também em destaque questões económicas e o potencial de cooperação nas energias renováveis.