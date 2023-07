Espanhóis dizem que Di María ligou duas vezes a João Félix para voltar ao Benfica

'AS' adianta ainda que avançado português fixou como condição jogar na Champions.

Os dias passam e, apesar da declaração pública de intenções de João Félix em rumar o Barcelona , o futuro do avançado português tarda em definir-se. E isso, escreve o 'AS', dá ainda mais esperanças ao Benfica de que poderá, na falta de outras possibilidades para o avançado, acabar mesmo por recebê-lo. Até porque, ainda de acordo com a mesma publicação, as águias cumprem um dos requisitos que João Félix tem para o clube no qual pretende jogar na temporada que aí vem: disputar a Liga dos Campeões.No seu artigo deste domingo, o jornal espanhol adianta mesmo, citando fontes de Portugal, que Di María terá já ligado duas vezes ao jogador do At. Madrid para convencê-lo a voltar ao clube da Luz, de onde saiu em 2019 para os colchoneros.As próximas semanas serão cruciais na definição desta situação, mas há um cenário que parece certo: João Félix não ficará no At. Madrid, isto porque a sua relação com Cholo Simeone está provavelmente no ponto mais baixo.