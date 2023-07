Feijóo vence eleições espanholas mas falha maioria

PP foi o partido mais votado mas a forte queda do Vox torna inviável uma maioria de direita.

O Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, venceu as eleições legislativas deste domingo em Espanha mas ficou muito longe da desejada maioria absoluta de direita graças ao descalabro do Vox (extrema-direita), que perdeu mais de um terço dos deputados. Alívio para Sánchez, que resistiu melhor que o esperado e pode sonhar com uma nova ‘geringonça’ de esquerda para continuar no poder.