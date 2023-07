Mulher diz ao marido que matou amante para salvar a família

Joana Batista, a mandante da morte do amante, João Ramos, em Penela, justificou ao marido que o crime ocorreu porque “estava a ser ameaçada que faziam mal a mim e as filhos [dois, de 5 e 13 anos] se não participasse em carregamentos de droga por parte da vítima”. Esta justificação, na qual as autoridades não acreditam, foi escrita pelo marido na página de Joana numa rede social.