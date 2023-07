Milionário da Altice ganha 32 milhões de euros em esquema suspeito

Armando Pereira terá recebido os ganhos de negócios suspeitos com o grupo Altice nos Emirados Árabes Unidos.

Armando Pereira terá ganhado mais de 32 milhões de euros, entre 2018 e 2023, com o esquema suspeito dos negócios das empresas controladas por Hernâni Vaz Antunes, empresário seu amigo, com o grupo Altice, do qual é cofundador.