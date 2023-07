Partido Popular vence mas longe da maioria absoluta. Os resultados das eleições que colocam Espanha num impasse político

Partido Popular ganhou as eleições, mas ficou aquém de uma possível maioria.

O Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, foi o partido mais votado nas eleições espanholas de domingo. Com 100% dos votos contados, os 136 lugares no senado dão aos conservadores de direita uma vitória insuficiente para alcançar a maioria absoluta.O partido vencedor conseguiu eleger mais 47 deputados do que nas anteriores eleições de 2019.Apesar de ter tido mais deputados eleitos (4) do que há quatro anos, o PSOE deixou de ser a principal escolha dos eleitores espanhóis. Os 122 deputados eleitos colocam o partido de Pedro Sánchez dependente de coligações se quiser formar governo.A boa notícia para os socialistas espanhóis é o mau resultado da extrema-direita espanhola. O Vox teve menos 19 deputados eleitos do que nas últimas eleições o que impede um eventual governo entre Vox e PP - que, juntos, ficam aquém dos 176 lugares que dão a maioria no senado espanhol.O Sumar, de Yolanda Dáaz, teve 31 votos e pode ajudar o PSOE, que ainda assim precisa de mais partidos, para chegar à maioria no senado.