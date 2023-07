PSP detém 55 pessoas nas últimas 24 horas

Foram apreendidas 374 doses de canábis e registados 31 acidentes.

Cinquenta e cinco pessoas foram detidas, na últimas 24 horas, entre as 00h00 e as 23h59 deste domingo, no âmbito de várias operações policiais da PSP.

De entre as detenções, 14 foram por condução de veículo sob o efeito do álcool, 13 por condução sem habilitação legal, 15 por tráfico de estupefacientes, uma por desobediência, uma por resistência e coação sobre funcionário, uma por detenção de armas proibidas, cinco por crimes contra a propriedade, uma por importunação sexual e três por mandado de detenção.

Na sequência das detenções, foram apreendidas 374 doses de canábis, 14 doses de cocaína, oito doses de heroína e uma soqueira, de acordo com um comunicado da PSP.

Neste período foram, também, registados 31 acidentes de trânsito dos quais resultaram nove feridos ligeiros.