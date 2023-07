Colisão entre carro e camião faz dois feridos graves na A4

Vítimas foram transportadas para o Hospital de São João.

Uma violenta colisão entre um carro e um camião provocou na manhã desta segunda-feira dois feridos graves. O acidente ocorreu às 07h40 na A4, após a portagens de Ermesinde, no sentido Porto/Vila Real.Os feridos seguiam, ao que tudo indica, no carro e tiveram de ser desencarcerados pelos bombeiros de Ermesinde. Foram depois assistidos no local e transportados para o Hospital de São João, no Porto.Para esta ocorrência foram ainda acionadas duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação do INEM, bem como militares da Brigada de Trânsito da Maia. A circulação ainda se encontra condicionada.